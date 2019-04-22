شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في «العدالة والتنمية»: توسيع سلطات أردوغان كارثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عبر النائب السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية سلجوق أوزداغ عن ندمه على موافقته وتأييده للنظام الرئاسي، مؤكدا أنه كان مخطئا، وطالب بإعادة النظر في هذا النظام مرة أخرى.

وأكد أوزداغ عبر حسابه في «تويتر» أن النظام الرئاسي خلال انتخابات البلديات التي أجريت في تركيا في 31 مارس الماضي أثبت أن تركيا بعيدة تماما عن الديموقراطية، مشدداً على أنه أخطأ عندما صوّت بـ«نعم» على التعديلات الدستورية التي حولت البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.

وقال أوزداغ: «إن رئيس الجمهورية يجب عليه أن يمثل جميع الأمة وليس حزبا واحداً فقط، ولا يجب عليه تمييز المواطنين حسب أحزابهم»، مضيفا: «إذا كنتم تقدمون مصلحة الدولة والأمة على مصالح الأفراد والجماعات، فأنتم محبون للوطن، وإن كنتم تراعون حقوق العباد، ولا تحولون السياسة إلى تجارة، فهذا يعني أنكم متدينون».

يذكر أن سلجوق أوزداغ ضمن الأسماء التي ترددت أخيرا في الأوساط السياسية في تركيا أنها ستنضم للحزب السياسي الجديد الذي يسعى رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو لتأسيسه مع كل من وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، ووزير التعليم السابق عمر دينتشار، ووزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا السابق نهاد أرجون.