شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمهدي يرفض الاحتجاج على التهديدات الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور، أ.ف.ب (بغداد)

أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي تحالفات سياسية برلمانية استحالة قيام حكومته باستدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن التهديدات التي أطلقها بفرض عقوبات على العراق حال خرقه للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

ونقل مصدر في رئاسة الوزراء العراقية لـ«الخليج 365» عن عبدالمهدي قوله لقيادات الكتل البرلمانية إن سبب عدم إمكانية استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق والاحتجاج على تهديداته مرده أن بغداد حصلت من واشنطن على بعض الاستثناءات في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران خاصة في موضوعي الغاز والكهرباء، حيث منحت بغداد فترة إضافية لحين تدبير أمورها في موضوع الكهرباء.

وقال المصدر إن الكتل السياسية في البرلمان العراقي تواصل ضغطها على رئيس الحكومة في موضوع تدخلات القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد وتطالبه باتخاذ إجراءات توقف هذا التدخل، معتبرين أن ما يقوم به الدبلوماسي الأمريكي أسلوب جديد للابتزاز والضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية للحيلولة دون أي تشريع برلماني من شأنه تقنين الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وأكد رؤساء الكتل السياسية، وفقا اللمصدر، إبلاغهم لرئيس الوزراء بضرورة إيجاد طرق توقف التدخلات الأمريكية في الشأن العراقي باعتبار هذا التدخل أمرا غير مقبول.

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من جانب آخر، أصدرت السلطات القضائية العراقية أمس (الأحد)، أول الأحكام بالإعدام شنقا لأربعة إرهابيين تسلمتهم حكومة بغداد من قوات سورية الديموقراطية خلال الأشهر الأخيرة. وباشرت محاكم بغداد الأسبوع الماضي إجراءات محاكمة 900 عراقي يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش».

واتهم الأربعة بالانتماء لعصابات داعش الإرهابية، وتنفيذ عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسورية. وسبق للعراق أن أجرى محاكمات لآلاف من مواطنيه الذين انضموا إلى «داعش»، بينهم نساء، وحكم على مئات منهم بالإعدام.

وحكمت بغداد على مئات الأجانب، بأحكام تراوحت بين المؤبد والإعدام، ولكن لم ينفذ أي حكم إعدام بحق مقاتل أجنبي من «داعش».