شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: طوابير الاستفتاء تؤكد حرص المصريين ووعيهم على مصلحة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، إن مشاركة المصريين فى الاستفتاء تؤكد وعى الشعب وحرصه على المشاركة فى صنع القرار والحياة السياسية وإفشال المخططات التى كانت تدبرها بعض خفافيش الظلام من أجل النيل من استقرار الوطن، متابعا: الطوابير تؤكد حرص ووعى المصريين.

وأوضح العقاد أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء بمثابة رسالة للداخل والخارج ولكل المتربصين بالدولة المصرية مفادها أن المصريين يقفون فى خندق واحد شعبا وجيشا وشرطة من أجل الدفاع عن الوطن وأن الجميع يؤدى دوره المنوط به كل فى موقعه، وأن الجميع متجرد للمصلحة العليا للوطن.

وأكد عضو مجلس النواب، ان التعديلات تهدف لتحقيق استقرار سياسى، وتستكمل مرحلة البناء والتنمية ومزيد من المشروعات القومية التى شهدناها خلال الفترة الماضية والتى شهد لها الجميع، وكيف استعادة مصر مكانتها الافريقية والإقليمية والدولية خلال سنوات قليلة وأصبحت رمانة الميزان فى المنطقة، وتأتى هذه التعديلات لاستمرار العمل فى هذا الإطار.