محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها ما شهدته سريلانكا صباح الأحد من سلسلة انفجارات دامية، استهدفت كنائس وفنادق بالعاصمة كولومبو ومُحيطها بالتزامن مع الاحتفال بقُدّاس عيد الفصح، وأوقعت حتى الآن ما لا يقل عن 207 قتلى، بينهم أجانب، ونحو 450 مُصابًا بجروح متفاوتة الخطورة، بحسب أحدث إحصاء رسمي.

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: سلسلة تفجيرات تهز سريلانكا وتسقط أكثر من 200 قتيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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