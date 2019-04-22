"اغتصبوا فتاة بالطالبية".. الجنايات تُحاكم 3 طلاب اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار مجدي أحمد مصطفى، اليوم الإثنين، محاكمة 3 طلاب لاتهامهما باغتصاب فتاة في منطقة الطالبية.

تنعقد الجلسة بعضوية المستشاريين حسين مسلم وعبد الوهاب عطية وسامح رمزي وسكرتارية صلاح مصطفى، ومحمد أبو العلا.

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وكانت قد أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، 3 طلاب إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باغتصاب فتاة تحت تهديد السلاح، بعد اقتحام منزلها بمنطقة الطالبية.

واتهمت النيابة العامة كل من، "ا.م" 21 سنة طالب، و"م.ن" 20 سنة طالب، و"م.ع" 20 سنة طالب، و"ع.ج" 22 سنة، بمواقعة أنثى وهي "أ.ح"، بغير رضاها؛ وذلك بأن اقتحموا عليها مسكنها وأشهروا في وجهها أسلحتهم النارية مهدين إياها بإلحاق الأذى بها وبنجلها الصغير المرافق لها بالسكن ونزعوا عنها ملابسها كرهاً، وتناوبوا الاعتداء عليها.

كما اتهمت النيابة المتهمين سالفي الذكر بسرقة مبلغ مالي ومنقولات من المنزل بأن صعدوا إلى مسكنها موقنين بتواجدها، ودفع المتهم الأول الباب كاسراً اياه ثم نزل الى أسفل العقار لمراقبة الطريق، بينما اقتحم باقي المتهمين المسكن وأشهروا في وجهها الأسلحة النارية وشلوا حركتها وقدرتها على المقاومة، فضلاً عن حيازتهم أسلحة نارية وطلقات غير مرخصة.