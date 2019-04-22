محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: قال وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر إن هيكل كاتدرائية نوتردام تم إنقاذه تقريبًا بعد الحريق المدمر، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن وجود أمريكيين بين قتلى هجمات سريلانكا، وصرح قائد حزب الله اللبناني حسن نصر الله أن هناك حرب محتملة مع إسرائيل هذا الصيف.

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كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: إسرائيل لم تطبق قرارًا دوليًا منذ 1947 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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