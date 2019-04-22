تعرف على تفاصيل طقس الاثنين (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدن الجمهورية، الاثنين، كالآتي:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 11

الإسكندرية 20 13

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مطروح 19 14

سوهاج 25 9

قنا 26 8

شرم الشيخ 25 15

الأقصر 28 13

أسوان 29 14