ضبط عصابة السطو المسلح بعد ارتكابها جريمتين بالسعودية

تمكن رجال الدوريات السرية بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من الإطاحة بثلاثة أشخاص سعوديين بعد قيامهم بسرقة محلين في العسيلة، مستخدمين سلاحًا أبيض ومسدسًا لتنفيذ عملية السطو.
ورد بلاغ إلى مركز العمليات الموحدة عن وقوع عمليتي سطو على بقالتين من قِبل عددٍمن الأشخاص يحملون سكينًا ومسدسًا، ويرتدون شالاً يغطون به وجوههم.
باشرت دوريات الأمن البلاغ، وتولت تتبع خيوط القضية، وتعرفت على نوع المركبة المستخدمة في الجريمة، وعدد الأشخاص، والأدوات التي استخدمت في
كثف رجال الدوريات السرية انتشارهم في الأحياء القريبة من الموقع، وتمكنوا من رصد مركبة تنطبق عليها المواصفات السابقة، ويقودها أحد الأشخاص، وباستيقافه وضبطه، أدلى بالمعلومات عن السرقة، وتم القبض على الشخصين الآخرين اللذين كانا برفقته.
وتعرف الضحايا على الجناة، من خلال طابور العرض وضبطت الأدوات المستخدمة في الجريمة، وسلم الجناة إلى النيابة العامة
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