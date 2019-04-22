اعتقال 8 أشخاص على صلة بسلسلة تفجيرات سريلانكا

في كلمة عبر التليفزيون،: "حتى الآن، الأسماء التي لدينا محلية، لكن المحققين يسعون إلى معرفة ما إذا كانت لديهم علاقات مع الخارج، من
أكد رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينجي في سريلانكا أن السلطات أوقفت 8 أشخاص على صلة بسلسلة تفجيرات شهدتها البلاد وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن رئيس الوزراء قوله،
دون أن يقدم تفاصيل إضافية".
وكان مسئولون في سريلانكا قد أعلنوا عن سقوط 27 أجنبيًا من بين 207 قتلى في ثمانية تفجيرات متفرقة شهدتها البلاد.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية السريلانكية مقتل ثلاثة مواطنين بريطانيين، وأمريكيين اثنين، وثلاثة هنود، وتركيين اثنين، وبرتجالي.
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