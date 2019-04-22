عشرات القتلى الحوثيين بنيران الجيش وغارات التحالف بالضالع

عقيل الحلالي، وكالات (عدن، صنعاء)

قُتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في مواجهات مع الجيش اليمني وغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقعهم في محافظة الضالع جنوبي البلاد. وشنت قوات الجيش هجوماً على مواقع الميليشيات في منقطة «يعيس»، وموقع «ملزق»، بجبهة «مريس» شمالي المحافظة. وأسفر الهجوم عن مصرع 27 من عناصر الميليشيات، بينهم القيادي الميداني المدعو محمد الشاكري، وتدمير طقمين تابعين لها.

في غضون ذلك استهدفت مقاتلات التحالف، مواقع تمركز الميليشيات في منطقتي «يعيس» و«جحلان» في الجبهة ذاتها. وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيات بينها دبابة، ومصرع وجرح عدد من عناصرها. كما استهدفت الغارات معسكراً تدريبياً للميليشيات، غربي منطقة «العود»، مما أدى إلى مصرع 20 من عناصرها، وجرح 15 آخرين، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها. واستهدفت غارات جوية أخرى، تعزيزات حوثية في «نقيل حده»، كانت متجهة من مديرية «النادرة» بمحافظة إب، إلى جبهة «حمك»، مما أسفر عن تدمير عدد من أطقم الميليشيات، ومصرع وجرح من كان على متنها. إلى ذلك أكد شهود عيان، أن 4 أطقم تقل جثثاً لقتلى الميليشيات، وصلت إلى مستشفى الثورة بمحافظة إب، قادمة من جبهة «حمك». وأوضح شهود العيان أن من بين جثث قتلى الميليشيات، جثث أطفال من محافظات، إب، وذمار، وعمران، وحجة، دفعت بهم الميليشيات للقتال في صفوفها.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها النارية للهدنة التي تسري في محافظة الحديدة. ورصد مراقبون عسكريون ومصادر ميدانية خروقات نارية ارتكبتها الميليشيات في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس، تمثلت بإطلاق القذائف المدفعية والصاروخية ونيران الأسلحة الرشاشة المتوسطة على مواقع قوات المقاومة المشتركة بقيادة ألوية العمالقة. وكثفت ميليشيات الحوثي قصفها العشوائي على المواقع التابعة لقوات العمالقة في منطقة «الجبلية» بمديرية التحيتا، وتزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة للميليشيات إلى أطراف المنطقة. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن ميليشيات الحوثي حشدت المزيد من المقاتلين إلى «الجبلية» واستقدمت معدات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى أطراف المنطقة، مضيفاً أن الميليشيات الانقلابية تستعد لشن هجوم على مواقع قوات العمالقة هناك، واصفاً ذلك بالتصعيد العسكري الخطير.

وفي الجوف، لقي 6 حوثيين مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش في مديرية «برط العنان». واندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من الميليشيات التسلل باتجاه جبال «الربعة» في مديرية «برط العنان»، شمالي غرب المحافظة. وأحطبت قوات الجيش محاولة الميليشيات وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع 6 من عناصرها بينهم قائد المجموعة، وجرح آخرين.

وفي البيضاء، شن التحالف العربي أمس، غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي. وذكرت مصادر ميدانية في البيضاء لـ«الاتحاد» أن مقاتلات التحالف نفذت غارات على مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية «الزاهر» وسط المحافظة. وأضافت المصادر أن القصف الجوي استهدف مواقع للحوثيين في منطقة «الجماجم» وأسفر عن تدمير مركبتين عسكريتين للميليشيات ومقتل وجرح العديد من عناصرها، مشيرة إلى أن الغارات الجوية دفعت العشرات من عناصر الميليشيات إلى إخلاء مواقعها.

وفي السياق، تمكنت قبائل «آل حميقان» في محافظة البيضاء من كسر محاولة تقدم نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة «ذي أمخشب» المحاذية لمديرية ذي ناعم وسط البلاد. وأفاد مصدر قبلي لـ«الاتحاد» أن مقاتلي قبائل «آل حميقان» شنوا هجوماً على تجمعات تابعة لميليشيات الحوثي أثناء محاولة تقدمها في منطقة «ذي أمخشب» إحدى مناطق مديرية الزاهر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين. وأضاف المصدر أن الميليشيات شرعت بتنفيذ حملة عسكرية ضد قرى مديرية الزاهر التي تقطنها قبائل آل حميقان، إلا أن أبناء القبائل تمكنوا من كسر تقدمهم وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة أجبرتهم على التراجع، مؤكداً أن أبناء القبائل في حميقان عززوا من عناصرهم المقاتلة في عدد من الجبهات والجبال التي يسيطرون عليها لصد أي محاولات أو حملات عسكرية قادمة للميليشيات.

وفي سياق آخر، أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن الأحمر عزم القيادة السياسية في بلاده على استمرار العمليات العسكرية حتى استكمال التحرير ودحر ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، والعمل على رفع المعاناة عن اليمنيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بقائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن اللواء الركن يحيى صلاح وجرى خلاله الاطلاع على سير العمليات العسكرية في المنطقة. وأشاد نائب الرئيس اليمني، بالتقدم الذي يحققه الجيش في بلاده، وما يحرزه من تقدم ميداني كبير بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. وأشار القائد العسكري اليمني، إلى استمرار التقدم العسكري لقوات المنطقة وكان آخره استعادتها منطقة «حبل» في مديرية «عبس» شمال غرب محافظة حجة.

ضبط شاحنة محروقات تنقل أسلحة ومتفجرات للحوثيين

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الضالع، من إفشال محاولة تهريب كميات من الأسلحة والمتفجرات عبر شاحنة مخصصة لنقل المحروقات كانت في طريقها نحو مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأفاد مصدر أمني أن حاجز تفتيش تابع لقوات الحزام الأمني في المدخل الجنوبي لمدينة الضالع ضبط شاحنة نقل مشتقات نفطية كانت تقوم بتهريب مواد عسكرية وأسلحة ومتفجرات، موضحاً أن الشاحنة كانت في طريقها صوب ميليشيات الحوثي التي لجأت إلى استخدام وسائل متعدد من أجل تهريب الأسلحة والذخائر إلى مواقعها العسكرية تفادياً لعمليات الاستهداف التي تشنها مقاتلات التحالف العربي. وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية كشفت بأن الشاحنة تم تحويلها من نقل المحروقات إلى تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة وكانت قادمة من طريق حضرموت ومتجهة صوب محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.