البرلمان اليمني: عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم انتكاسة لعملية السلام

الرياض (الاتحاد) قال رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني إن عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة يشكل انتكاسة لعملية السلام ويضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك. وأضاف خلال لقائه في الرياض سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران لا تحترم أي اتفاق ولا تلتزم به كما هي عادتها. وأكد سلطان البركاني في اللقاء الذي حضره أعضاء هيئة رئاسة البرلمان حرصَ مجلس النواب في بلاده على تحقيق السلام ‏واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وأن يعود اليمن عامل استقرار في المنطقة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وتطرق رئيس البرلماني اليمني إلى الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الميليشيات المتمردة ضد مختلف الفئات اليمنية وآخرها السعي لمصادرة ممتلكات أعضاء مجلس النواب الذين حضروا جلساته غير الاعتيادية مؤخرًا في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت واعتقال أقاربهم وقال: إن «ذلك أمر لم يسبق له مثيل في التاريخ ويخالف كل المواثيق والقيم البرلمانية».

من جهته أبدى السفير ديدوشكين استعداد بلاده للتعاون والتنسيق بين مجلسي النواب والدوما الروسي. وأشار ديدوشكين إلى أن انعقاد مجلس النواب اليمني سيكون له دور كبير في دعم مؤسسات الدولة وعودة الحياة السياسية لطبيعتها وممارسة دوره التشريعي والرقابي.

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