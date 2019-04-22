الإعدام لأربعة إرهابيين تسلمتهم بغداد من «قسد»

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أصدرت السلطات القضائية العراقية، أمس، أول الأحكام بالإعدام شنقاً لأربعة إرهابيين تسلمتهم حكومة بغداد من قوات سوريا الديمقراطية خلال الأشهر الأخيرة. وكانت محاكم بغداد قد باشرت الأسبوع الماضي إجراءات محاكمة 900 عراقي يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن «الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية 4 مدانين بالانتماء لعصابات داعش الإرهابية، نفذوا عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسوريا». وأشار البيان إلى أن «الإرهابيين تمت محاكمتهم من قبل المحاكم العراقية بعد استلامهم من قوات سوريا الديمقراطية كونهم مطلوبين للقضاء العراقي»، مبيناً أن «الحكم صدر بحقهم استناداً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب». ونقل هؤلاء إلى العراق مع إطباق قوات سوريا الديمقراطية على قرية «الباغوز»، آخر جيوب تنظيم «داعش» الإرهابي في شرق سوريا، وطرده منها.

وفي السياق، تمكنت قوات الأمن العراقية من قتل قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة «تلال حمرين» بمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أمس، بأن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا في عملية أمنية من قتل أحد قادة تنظيم «داعش» الإرهابي المكنى بـ«أبو إدريس» وذلك في تلال حمرين ضمن محافظة ديالى.

وفي مدينة «الشعلة» شمال غربي بغداد، لقي مدني عراقي مصرعه بنيران أطلقها عليه مسلحون مجهولون.

إلى ذلك، أكد رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، أمس، أن خلايا تنظيم «داعش» النائمة في العراق تحت سيطرة القوات الأمنية. وقال خلال كلمة له في ندوة أقامها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية التابع للحكومة العراقية، إن «منظومة الاستخبارات العراقية تعمل بشكل كبير لمنع أي تحركات للخلايا النائمة في البلاد، والتي هي بالأساس تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية». وأضاف أن «التهديد على المستوى البعيد، يتعلق بفكر تنظيم داعش، فهذا هو الخطر، لأن داعش لم يعد يسيطر على أي شبر داخل الأراضي العراقية». وأشار إلى أن «العراقيين الذين اعتقلوا وأعيدوا إلى العراق من سوريا، يمتلكون فكراً متطرفاً كبيراً، لذا نحتاج إلى عمل لتفكيك هذه الأفكار من خلال إعادة التأهيل النفسي».

وفي سياق آخر، تشهد أماكن بيع الأسلحة النارية من بنادق صيد ومسدسات وبنادق هجومية في مدينة الموصل التي استعادتها السلطات منذ حوالى عامين من قبضة «داعش»، إقبالاً كبيراً، إذ يعتبرها البعض ضرورية لحماية أنفسهم رغم طرد التنظيم الإرهابي.

وكانت التراخيص تقتصر قبل عام على شراء أسلحة الصيد، أما اليوم فيسمح للمدنيين بشراء مسدس أو بندقية للدفاع عن النفس، ما يثير مخاوف في هذه المدينة، حيث لا تزال آثار تنظيم «داعش» ماثلة.

1.6 مليون نازح عراقي في المخيمات

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أمس، عن إحصائية جديدة بأعداد النازحين العائدين إلى مناطقهم في المحافظات المحررة، مبينة أن نحو 1.6 مليون نازح لا يزالون في المخيمات، فيما تم غلق 57 مخيماً. وذكر بيان للأمانة العامة أن مجموعة دعم الاستقرار الخاصة بالدول المانحة عقدت اجتماعا مهما في دار الضيافة ببغداد لسد الثغرات الخاصة بإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة من تنظيم «داعش» الإرهابي، بمشاركة الوزارات العراقية المعنية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والدول المانحة ودول التحالف الدولي، إضافة الى ممثل عن حلف الناتو. وأضاف أن وكلاء وممثلي وزارات الخارجية والصحة والبيئة والمهجرين والمهاجرين، وخلية الأزمات، وصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة، استعرضوا أبرز الجهود الرامية إلى إعادة النازحين لديارهم وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة، وإعمار البنى التحتية، وإزالة المخلفات الحربية والألغام، مبيناً أن المجتمعين أكدوا عودة معظم النازحين إلى منازلهم، حيث يتبقى في المخيمات 1.6 مليون نازح، فيما تم إغلاق 57 مخيماً، وتبقى 16 في الموصل والأنبار وبغداد.