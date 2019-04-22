الإمارات تستنكر التفجيرات الإرهابية في كولومبو وتتضامن مع الحكومة والشعب في مواجهة التطرف

أبوظبي، عواصم (وام ووكالات)

أدانت دولة الإمارات سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السيريلانكية كولومبو. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية. مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدرها ومنطلقاتها.

وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب السيريلانكي في مواجهة العنف والتطرف. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها. وأعربت عن تعازي الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمواطني الدولة تأجيل السفر إلى سريلانكا في الوقت الحاضر بسبب الأوضاع الراهنة هناك. وطلبت الوزارة في بيان من مواطني الدولة المتواجدين في سريلانكا المغادرة والتواصل مع مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 0097180044444.

وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لسلسلة التفجيرات الإرهابية، وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سريلانكا الصديق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء. كما أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بشدة التفجيرات الإرهابية، معربةً عن بالغ التعازي والمواساة إلى أهالي الضحايا وحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الصديقة وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية. كما أكدت وزارة الخارجية تضامن البحرين مع جمهورية سريلانكا الصديقة ضد كل أشكال العنف والإرهاب، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت الذي ينبذ كافة صور التطرف والإرهاب. وأهابت الوزارة بالمواطنين البحرينيين المتواجدين بجمهورية سريلانكا أخذ الحيطة والحذر، ودعتهم إلى الامتثال للتعليمات حفاظًا على سلامتهم.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الانفجارات الإرهابية، مؤكداً استنكار بلاده لهذه الأعمال الإجرامية والتي تتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية. وأكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله عدم وجود ضحايا كويتيين في تفجيرات سريلانكا. وقال «لا معلومات عن وجود كويتيين ضمن الضحايا». وأشار إلى أن الوزارة وفور ورود نبأ التفجيرات في سريلانكا تابعت الخبر مع سفارة الكويت في كولومبو. وقال سفير سريلانكا لدى الكويت كانديبان بالا إن التحريات في بلاده ما زالت جارية حول سلسلة التفجيرات، مؤكداً عدم الإبلاغ عن وجود أي كويتيين أو أجانب بشكل عام ضمن ضحايا هذه التفجيرات حتى الآن.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة العمل على الساحة الدولية بشكل متكاتف لوضع حد لخطر الإرهاب وتقويض نشاطه من خلال مواجهة شاملة لجميع عناصره.

وأدان في بيان صادر عن الرئاسة المصرية بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية التي وقعت في سريلانكا، وتوجه بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والمصابين، راجياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وقوة التحمل في هذا المصاب الأليم. وأشار إلى أن الإرهاب يشكل جرحاً غائراً في ضمير البشرية، ويعلن مرة بعد مرة استخفافه بالروح الإنسانية وعدم احترامه لقدسيتها، باستهدافه الأبرياء والآمنين على اختلاف أديانهم وعقائدهم، سواء في دور العبادة أو في أي مكان تطاله يده الآثمة، وذلك بهدف بث الرعب والفزع في قلوب جميع سكان العالم، وإثارة الفوضى وهز استقرار المجتمعات، مدفوعاً في ذلك بأفكار مسمومة، وبكراهية عميقة لكل ما أنجزه بنو البشر من حضارة ورقي وتقدم. وكتب السيسي على حسابه في «تويتر»:«أتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي ضحايا الأعمال الإرهابية التي وقعت في دولة سريلانكا والتي لا تستهدف دولة بعينها وإنما تستهدف الإنسانية كلها. وعلينا جميعاً كل في مكانه أن نقف اليوم أمام مسؤوليتنا التاريخية تجاه هذه الأعمال المتجردة من كل معاني الإنسانية».

ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات سلسلة التفجيرات الإرهابية، حيث جدد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، تضامن الأردن مع الحكومة والشعب السريلانكي في مواجهة الإرهاب والعنف، ومعبرا عن أحر التعازي بالضحايا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب. وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون الحاجة الملحة لجهد دولي موحد لمواجهة الإرهاب واستئصاله، منددا بالأعمال الإرهابية ومعلنا تضامن لبنان مع الشعب السريلانكي. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا. وأعربت في بيان لها، عن خالص التعازي والمواساة لسريلانكا، قيادة وحكومةً وشعبًا بضحايا الهجوم الوحشي الذي يتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية.