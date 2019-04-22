الإمارات والسعودية تقدمان 3 مليارات دولار للسودان

أبوظبي، الخرطوم (وام، الاتحاد)

استشعاراً منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق من منطلق التعاون البناء ودعماً لجمهورية السودان الشقيقة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أميركي منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف. كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق وتشمل الغذاء والدواء ومشتقات النفط.

بدوره، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس، في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن المبادرات السعودية الإماراتية المشتركة خيّرة في معناها وسامية في أهدافها وعميقة في تأثيرها، ومحفّز حقيقي للعمل الجماعي الهادف والإيجابي، لخير المواطن العربي، في دعمه لاستقراره وأمانه.

إلى ذلك، سلمت سفارة الدولة في الخرطوم المجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد السوداني خمس حاويات تنقل كميات كبيرة من فرش سجاد المساجد الفاخر تقدر بـ 240 ألف متر مربع مقدمة من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالدولة ليتم فرشها في عدد من المساجد بولايات السودان المختلفة وذلك في إطار المشاريع التي ظلت تقدمها الإمارات دعماً للسودان واستعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتم تدشين المشروع الذي تضمن فرش عدد من المساجد بولاية الخرطوم وسط استقبال وحفاوة من المواطنين الذين أشادوا بالإمارات ودعمها المتواصل منذ سنوات في عدد من القطاعات، لا سيما قطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف الذي درجت الإمارات فيه على توفير المصاحف الشريفة بالإضافة إلى تدريب الأئمة.

ومن المنتظر مع بداية شهر رمضان المبارك تدشين المشاريع الموسمية التي تنفذ في السودان بدعم من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة دعما للسودان وشعبه في كل المراحل.