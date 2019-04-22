السعودية: إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي

عمار يوسف (الرياض)

أحبطت السلطات السعودية امس هجوماً إرهابياً على مركز مباحث الزلفي - شمال العاصمة الرياض –حاول تنفيذه 4 إرهابيين مستخدمين مسدسات وأسلحة رشاشة وقنابل وزجاجات حارقة ، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم وقتلتهم جميعاً بعد أن تبادلت إطلاق النار معهم .

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت بفضل الله عند الساعة (9:49) من صباح امس، من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفى.

وأوضح أن هناك مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة.

وأكد المتحدث الرسمي لأمن الدولة أن الأجهزة الأمنية المختصة ما تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن المستجدات.

وقال شهود عيان لـ «الاتحاد» إن سيارات الشرطة أغلقت كل الطرق المؤدية إلى مركز المباحث الذي يبعد بنحو 250 كيلومتراً من شمال الرياض حيث كانت الاشتباكات تدور ، فيما كانت أصوات الرصاص تسمع في المناطق المحيطة ما جعل السكان يهرعون إلى مكان الحادث لاستجلاء الموقف إلا أن الشرطة منعتهم من الاقتراب خوفاً على حياتهم.

وأوضح مساعد الشهري وهو من سكان الحي أن قوات الأمن السعودية واجهت الإرهابيين أمام بوابة المركز عندما حاولوا اقتحام المركز واستمر تبادل إطلاق النار بين الطرفين لوقت قصير لتنتهي بعدها العملية التي أثارت نوعاً من الهلع بين مرضى ومرتادي المستشفى المقابل تماماً للمركز الأمني.

وأضاف أن أحد المهاجمين فجر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه وذلك قبل أن يتمكن من اقتحام مركز أمن الدولة ، فيما لقي الباقين مصرعهم برصاص الشرطة التي واجهت الإرهابيين ببسالة شديدة ، مشيراً إلى أن أحد المهاجمين ربما حاول الهرب إلا أنه قتل أيضاً.

ومن جهته قال نايف المطيري، إن جثة أحد الإرهابيين وجدت داخل مقر مركز مباحث امن الدول ، ما يشير إلى أنه تجاوز البوابة الخارجية وحاول التوغل إلى الساحة الداخلية للمركز. وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقاطع فيديو لجثث الإرهابيين، أحدهما لقي مصرعه داخل سيارة من نوع «تويوتا كامري»، يبدو أنها استُخدمت في الهجوم، بينما تظهر جثث ممددة أمام بوابة المركز.

وتعود التفاصيل إلى محاولة سيارة من نوع تويوتا كامري تجاوز الحاجز الأمني لفرع مقر أمن الدولة في محافظة الزلفي، وترجل اثنان منهم من السيارة محاولان الدخول للمركز ، فيما وجدت عبوات ناسفة مخبأة داخل أواني منزلية كانت معهم، ما يشير إلى أن الإرهابيين ربما حاولوا دخول المبنى بطريقة عادية وإدخال هذه العبوات المخبأة ليسيطروا بها على المبنى.

واظهر الحادث الإرهابي استثارة المشاعر الوطنية لدى قطاعات واسعة من الشعب السعودية أظهروا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التفافهم حول قياداتهم السياسية والأمنية ، مؤكدين أن المملكة بقدر ما عانت من الهجمات الإرهابية إلا أن أجهزتها الأمنية نجحت في تحجيم وتقليص تلك الهجمات من خلال الضربات الاستباقية.

ودانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث الزلفي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها ضد كل من يحاول استهداف أمنها أو يسعى لزعزعة السلم والاستقرار في أراضيها.

وأشادت الخارجية في بيان، بقوات الأمن في المملكة العربية السعودية وتصديهم وإحباطهم لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، مشددة على دعم المملكة لكل ما تقوم به السعودية في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب على مختلف الأصعدة والمستويات.