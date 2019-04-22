زيلينسكي يتقدم على بوروشينكو بـ72.87% من الأصوات

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يتقدم مرشح لانتخابات الرئاسة الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، على بوروشينكو، بـ 72.87 بالمائة من الأصوات، مقابل 24.8 بالمائة في انتخابات رئاسة البلاد، بعد فرز 10.53 بالمائة من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع، وجاء ذلك وفقا البيانات ذات الصلة على لوحة لجنة لانتخابات المركزية.

هذا وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا أن زيلينسكي يتقدم على بوروشينكو، بـ 71.9 بالمائة من الأصوات مقابل 25.79 بالمائة ، في انتخابات رئاسة البلاد، بعد فرز 5.27 من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع.