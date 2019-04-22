كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافحة الإرهاب تعلن مقتل قيادي داعشي بارز في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس الأحد، مقتل أحد أبرز قادة تنظيم داعش في محافظة ديالى شرقي العراق.

وذكر الجهاز في بيان، أن قواته نفذت عملية نوعية تمكنت بفضلها من قتل أحد أبرز قادة تنظيم داعش الإرهابي، المدعو أبو إدريس، في تلال حمرين بحافظة ديالى شرقي العراق.

وأفاد البيان، بأن أبو ادريس واسمه الكامل نهاد أحمد عبدالسلام الكروي، عراقي الجنسية، ويشغل منصب الأمير الأمني العام لما يسمى ولاية ديالى في التنظيم المتطرف.

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وأوضح أن القتيل مسؤول عن تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية في كركوك وديالى، مبيناً أنه نفذ عدة عمليات إرهابية في خانقين، وجلولاء، وقره تبة، ومركز ديالى.

وأشار إلى أنه مسؤول عن اختطاف مواطنين على طريق بغداد كركوك والتعرض لقوات الحشد العشائري والشرطة الاتحادية.

وتعد تلال حمرين من أبرز المناطق التي يوجد فيها عناصر التنظيم المتطرف مستغلين تضاريسها المعقدة، التي وفرت ملاذات آمنة للتنظيم خاصةً الكهوف والوديان العميقة، بين محافظات ديالى، وكركوك، وصلاح الدين.