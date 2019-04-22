كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تهنئ "زيلينسكي" بالفوز في انتخابات الرئاسة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية المرشح لانتخابات الرئاسة الأوكرانية، فلاديمير زيلينسكي، بالفوز في السباق الرئاسي، فيما شكرت الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، على "تعزيزه العلاقات" مع واشنطن.

وقالت السفارة الأمريكية لدى كييف، عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، مساء اليوم الأحد: "نهنئ الرئيس المنتخب فلاديمير زيلينسكي ونشكر كل من ساهم في ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية بطريقة سلمية".

وأضافت السفارة: "نشكر الرئيس بيترو بوروشينكو على الجهود التي بذلها على مدار السنوات الـ5 الماضية لتعزيز أمن أوكرانيا وازدهارها وديمقراطيتها بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين بلدينا".

وختمت السفارة الأمريكية بيانها بالقول: "إننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة القوية بين الولايات المتحدة مع الرئيس المنتخب زيلينسكي".

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وشهدت أوكرانيا، اليوم الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي تجري على خلفية استمرار التوتر في علاقات البلاد مع روسيا منذ انطلاق الأزمة الأوكرانية عام 2014 والتي تتواصل بالدرجة الأولى في منطقة دونباس الشرقية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الوطني لآراء الناخبين فور مغادرتهم مراكز الاقتراع، والتي تم نشرها خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف، مساء الأحد، تقدما كبيرا لزيلينسكي، المرشح من حزب "خادم الشعب" والممثل الكوميدي السابق، أمام منافسه الرئيس الحالي بوروشينكو.

وحصل زيلينسكي، حسب الاستطلاع، على 73.2% من أصوات الناخبين، مقابل 25.3% لدى بوروشينكو.

من جانبها، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا أن زيلينسكي يتقدم على بوروشينكو، بـ72.14% من الأصوات مقابل 25.56، في انتخابات رئاسة البلاد، بعد فرز 3% من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الاقتراع.