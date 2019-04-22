كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناتو يهنئ زيلينسكي على فوزه بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، فلاديمير زيلينسكي على فوزه بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، وأعرب عن أمله في استمرار التعاون.

وكتب ستولتنبرغ على صفحته على "تويتر": "تهانينا لفلاديمير زيلينسكي على فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. أوكرانيا شريك مهم لحلف شمال الأطلسي، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا".

وأعلن مركز الاقتراع الوطني فوز فلاديمير زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا بعد حصوله على 73.2% من الأصوات بينما حصل منافسه بيترو بورشينكو على 25.3%.

هذا وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا اليوم الأحد وشارك بها الرئيس الحالي بيترو بورشينكو وزيلينسكي، الذي فاز بالجولة الثانية وفقا لبيانات استطلاع الرأي الوطني الذي صدر في الساعة السادسة مساء.