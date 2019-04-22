خنق نفسه بسلك كهربائي.. حالة انتحار جديدة في طنجة

أقدم شخص في الخمسين من عمره، أمس السبت، في طنجة، على الانتحار بخنق نفسه داخل منزله الموجود في منطقة العوامة.

ووفق المعطيات، التي حصل عليها موقع “اليوم 24″، فإن الشخص قيد حياته، لف سلكا كهربائيا حول عنقه، وشده بإحكام، قبل أن يفارق الحياة، حيث عثر عليه معلقا داخل غرفة في منزله، وخلف هذا الحادث، حالة من الحزن في أوساط عائلته، وجيرانه.

ومن المرجح أن يكون سبب الانتحار راجع إلى مشاكل، وضغوطات نفسية كان يعانيها الشخص قيد حياته، الأمر الذي دفعه إلى القيام بوضع حد لحياته.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي محمد الخامس، من أجل التشريح، ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما فتحت المصالح الأمنية في منطقة بني مكادة تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.