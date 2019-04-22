حسنية أكادير يسقط أمام الفتح بالثنائية

أطاح فريق الفتح الرياضي، مساء اليوم الأحد، بضيفه حسنية أكادير بثنائية نظيفة، في مباراة الأسبوع 25 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، والتي أقيمت على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط.

ثنائية الفريق الرباطي سجلها كل سعد أيت الخرصة (د38)، وأدم النفاني (د63).

وفشل غزالة سوس في مواصلة الانتفاضة المحلية، بعد أن أسقط قبل 4 أيام الوداد الرياضي بثنائية مقابل واحد، في لقاء أقيم بملعب أدرار بأكادير، وهي المباراة الأولى بعد إقصاء أكادير من ربع نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

هذا ورفع الفتح الرباطي رصيده من النقاط بعد فوز اليوم إلى29، في الرتبة 13 بسبورة الترتيب المحلية، في حين تجمد رصيد حسنية أكادير في 36 نقطة.

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