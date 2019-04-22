لاعبو الرجاء يرفعون التحدي بعد الديربي: سننافس على اللقب-فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

بعد التعادل الإيجابي هدفين لمثلهما في مباراة الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء الرياضيين، أجمع لاعبو “النسور الخضر”، على تشبثهم بالمنافسة على لقب البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي الجاري، والبحث عن تقليص الفارق أمام الغريم، خلال قادم المباريات المحلية للمجموعة.

وحسب لاعبي “الأخضر والأبيض” فإن مباراة اليوم كانت خاصة بالنسبة لهم، بالنظر إلى المنافسة القوية على درع البطولة، حيث اعتبر عبد الرحيم الشاكير، أن مجموعته استحقت أكثر من نقطة أمام الوداد، مشدداً بأن التركيز سيتحول للقاء المقبل أمام حسنية أكادير.

أما محسن الياجور، فقد قال: ” كانت لنا نية الفوز وليس التعادل أمام الوداد، كما تابعتم خرجنا منهزمين في الـ 45 دقيقة الأولى، وفي مستودع الملابس أكد لنا المدرب أننا قادرون على قلب النتيجة، وهو ما تأتى لنا”.

وشدد المتحدث ذاته، بأن فريقه يطمح لتضييف الخناق على الغريم التقليدي، خصوصاً وأن هنالك 5 مباريات متبقية بأجندة الطرفين، مشيداً بالنقطة التي حققها الرجاء، والتي اعتبرها ياجور منصفة للطرفين.

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“اليوم24” كان حاضراً بالمنطقة المختلطة، لملعب مراكش الكبير، مباشرة بعد الديربي رقم 126 بين الغريمين الوداد والرجاء، ليرصد لكم ارتسامات جميع اللاعبين بالتفصيل، والتي جاءت كالاتي: