مآساة.. صعقة كهربائية تنهي حياة الشاعر محسن أخريف بتطوان

تسببت صعبة كهربائية، اليوم الأحد، بخيمة الندوات بتطوان، في مصرع الشاعر محسن أخريف، رئيس رابطة أدباء الشمال بالمغرب.

ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع “اليوم 24″، فإن الهالك كانت له مداخلة بالخيمة المعدة لفعاليات عيد الكتاب في دورتها 21 بساحة للفدان بتطوان، إذ تعرض بصعقة كهربائية قوية فارق على إثرها الحياة.

وإثر ذلك، عملت السلطات المحلية على إخلاء محيط الساحة، فيما فتحت عناصر الشرطة تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة.