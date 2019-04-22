شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد طوبيا: المرأة المصرية تسطر التاريخ ومشاركتها فى الاستفتاء يؤكد وطنيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ماجد طوبيا، إن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية يؤكد وعى المصريين وحرصهم، مشيدا بدور المرأة المصرية فى إبداء الرأى والمشاركة بكثافة ملحوظة فى الاستفتاء وأنها تصدرت المشهد خلال اليومين الماضيين فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف طوبيا، أن المراة المصرية لها دور عظيم على مر التاريخ، وان البرلمان الحالى خير نموذج على الجهود الكبيرة التى بذلتها المراة تحت القبة بالإضافة للمناصب التى تقلدتها فى السلطة التنفيذية اثبتت من خلالها كفائتها وأنها جديرة على العمل العام وأنها حقا كل المجتمع وليست نصفه فقط ولا يستطيع أحد ان ينكر دورها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وأشاد عضو مجلس النواب بمشاركة جموع المصريين فى الاستفتاء، مؤكدا أن التعديلات تصب فى صالح الدولة وليست لمصلحة شخص كما يزعم البعض ولكنها تهدف لتحقيق مصلحة الوطن، رافضا اختزالها فى مادة واحدة متابعا: الدستور يقرأ كله دفعة واحدة وهذا ما أيقنه المصريين وأثبتوه من خلال كلمتهم فى الصندوق.