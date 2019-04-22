شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 مشاهدات للبعثة الدولية خلال ثانى أيام التصويت على الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية – مصر- 2019، أعمال متابعتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية لليوم الثانى، حيث انطلق منذ صباح أمس وفد البعثة الذى يتكون من 69 عضوا، وانتشروا فى 14 محافظة مصرية للوقوف على مجريات سير عملية الاستفتاء والتصويت.

ويضم التحالف 4 منظمات "دولية ومحلية من 3 قارات وهى منظمات إيكو من اليونان، ومنتدى جالس من أوغندا، ومنظمة متطوعون بلا حدود من لبنان، بالإضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.

ووفقاً لمشاهدات وفد البعثة الدولية، تم رصد عدد من الملاحظات خلال اليوم أبرزها:

1- كثافة المشاركة فى العديد من اللجان داخل محافظتى القاهرة والجيزة.

2- زيادة الإقبال بشكل ملحوظ ببعض الدوائر مقارنة بيوم أمس الأول السبت.

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3- تسهيل وصول الناخبين لمقار الاقتراع للتصويت، وسط مشاركة واسعة من المواطنين.

4- انتشار مظاهر الاحتفال أمام مقار الاقتراع بشكل عام.

5- تواجد وانتشار مكثف لشباب أحزاب مختلفة، لمساعدة المواطنين فى التصويت ومعرفة اللجان.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.