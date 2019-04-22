شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: مستمرون لليوم الثالث لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى ، نائب رئيس حزب الوفد ، والمتحدث الرسمي باسم الحزب ، إن الحزب مستمر فى انتشاره واحتشاده أمام اللجان الانتخابية فى ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى جميع أنحاء الجمهورية ، وذلك لحث المواطنين على المشاركة فى اليوم الثالث والأخير فى الاستفتاء على الدستور ، مؤكدا أن الحشود كانت كبيرة فى اليومين الأول والثانى واثبتت قدرة المواطنين والشعب المصرى على حب الوطن .

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد أن الغرفة الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية فى الحزب مستمرة فى عملها حتى أن انتهاء العملية الانتخابية ، لافتا أن المرأة المصرية كان لها دور رئيسى وفعال فى أيام الاستفتاء وهو ما ظهر بشكل كبير خلال اليومين الماضيين ، بالإضافة إلى تواجد الشباب أمام اللجان ، وهو ما سنشاهده أيضا فى اليوم الثالث .

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كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.