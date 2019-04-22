شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بـ«جلطة».. مصدر سوداني يكشف تطورات الحالة الصحية لـ«البشير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف مصدر طبي سوداني، عن تطورات الحالية الصحية للرئيس المخلوع عمر البشير، موضحاً أنه “أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام، وتلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية في بيت الضيافة في الخرطوم”.

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وأضاف المصدر، أمس الأحد؛ وهو أحد المشرفين على علاج الرئيس السابق، أن “البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية، وتجري تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة”.

وتابع أن الحالة الصحية للأخير بعد العلاج من الجلطة مستقرة الآن، لكن حالته النفسية تتدهور باستمرار، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

يُشار إلى أن الجيش السوداني، أعلن 11 أبريل الجاري، عزل عمر البشير من منصبه والتحفظ عليه بعد اعتقاله، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.