شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا.. ارتفاع قتلى انهيار أرضي إلى 14 والان نبدء بالتفاصيل
وقال جهاز إدارة الكوارث "يو إن جي آر دي" على "تويتر" إن ثمانية منازل جرفتها المياه في عيد الفصح، أمس الأحد، في قرية بورتاتشويلو التي تضررت بشدة.
ولا يزال هناك نحو 25 شخصا آخرين مطمورين تحت الوحل والحطام، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية. وقد تم نشر قوات عسكرية في المناطق المتضررة للمساعدة في جهود الإنقاذ.
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