شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني يعترف بالهزيمته والان نبدء بالتفاصيل
وهنأ بوروشينكو منافسه الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي الذي حصل على نحو 73% حسب استطلاعات رأي الناخبين بعد إدلائهم باصواتهم خارج اللجان الانتخابية مساء أمس، فيما حصل بوروشينكو على 25%.
وقال بوروشينكو أمام أنصاره:" هذا أمر معتاد في الدول الديمقراطية".
في الوقت نفسه، دعا بوروشينكو، 53 عاما، إلى عدم الاستسلام أبدا وأضاف:" سأبقى في السياسة وسأواصل الكفاح من أجل أوكرانيا".
وقال بوروشينكو:" نحن بحاجة إلى جهود مشتركة للدفاع عن البلاد"، وكان بوروشينكو قد حذر مرارا من اعتداء روسي ضد بلاده، وتابع أنه سيترك منصبه الآن لكنه لن يترك المعركة، واختتم كلامه بالقول:" الرئيس الجديد ستكون لديه معارضة قوية، قوية جدا"، وقال إن الهزيمة لم تؤثر فيه.
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