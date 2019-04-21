شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا تحبط تفجير إرهابي جديد والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المتحدث أن المتفجرات عثر عليها داخل أنبوب بلاستيكي على طريق يبعد حوالي كيلومترين عن مطار باندارانايكي الدولي، مضيفا أنه تم نقلها بعد ذلك إلى مكان آخر وتم نزع فتيلها.
واستهدفت التفجيرات التي وقعت اليوم في عيد الفصح المسيحي عددا من الكناس والفنادق في سريلانكا. واسفرت التفجيرات عن إصابة اكثر من 500 شخص .
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