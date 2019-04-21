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سريلانكا تحبط تفجير إرهابي جديد

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قال متحدث باسم القوات الجوية في سريلانكا، إنه تم العثور على عبوة يدوية ناسفة بالقرب من مطار دولي على بعد 30 كيلومترا من كولومبو، وتم نزع فتيلها بعد سلسلة من الانفجارات التي أسفرت عن مقتل 215 شخصا في البلاد.

وأضاف المتحدث أن المتفجرات عثر عليها داخل أنبوب بلاستيكي على طريق يبعد حوالي كيلومترين عن مطار باندارانايكي الدولي، مضيفا أنه تم نقلها بعد ذلك إلى مكان آخر وتم نزع فتيلها.

واستهدفت التفجيرات التي وقعت اليوم في عيد الفصح المسيحي عددا من الكناس والفنادق في سريلانكا. واسفرت التفجيرات عن إصابة اكثر من 500 شخص .

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