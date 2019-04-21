شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 حوثيين في الجوف اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
ونقل موقع " سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري يمني قوله: إن الاشتباكات اندلعت بعد فشل عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران محاولة التسلل باتجاه جبال الربعة في المديرية الواقعة شمال غربي الجوف، مضيفًا أن من بين القتلى في صفوف المليشيا الانقلابية قائد المجموعة المتسللة، فيما جُرح آخرون.
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