شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني: المليشيا لم تقدم شيئًا للسلام والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الفريق محسن - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أن الشرعية قدمت بالمقابل تنازلات ومرونة من شأنها تعزيز فرص السلام الذي يعد اتفاق الحديدة جزءًا منه.
واستعرض نائب الرئيس اليمني خلال لقائه في مدينة الرياض أعضاء الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بحضور محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، الجهود المبذولة وسير عمل الفريق بالتعاون مع ممثلي الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة.
وأكد الفريق الركن علي محسن صالح، عزم الشرعية وبدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية على العمل على تحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، مشيدًا بجهود الفريق وحرصه على تنفيذ الاتفاق، وتقديم خيارات من شأنها تحسين الوضع الإنساني للسكان.
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