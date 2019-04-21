شكرا لقرائتكم خبر عن «البرهان» يعلن اعتقال «البشير»: وجدنا بإقامته 7 ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل

• وزعنا قائمة بأسماء رموز النظام السابق في المطارات والمعابر

أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان، رسميا اليوم، الأحد اعتقال الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وإيداعه الحبس, بجانب رموز من حزب المؤتمر الوطني, بينهم نائبه في الحزب احمد هارون والقياديان علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع.

وأكد أن السلطات وجدت في مقر إقامة البشير عند تفتشيه مبلغ سبعة ملايين يورو و (350 ألف دولار) بجانب خمسة مليارات جنيه سوداني وتم تحويلها الي البنك المركزي، الأمر الذي قال انه أسهم في هبوط الدولار مقابل الجنيه السوداني خلال الايام الماضية، إذ تراجع سعر الدولار من 71 جنيه في السوق الموازية الي 47 جنيها .

وجدد البرهان في حوار تليفزيوني اليوم الأحد, تأكيده على استعداد الجيش تسليم السلطة فورا وعودته الي ثكناته حال اتفاق القوى السياسية على الفترة الانتقالية، كاشفا عن تسلم المجلس ما يزيد على المئة رؤية من قبل الاحزاب السودانية مشيرا إلى انه سيتم الرد عليها بنهاية الاسبوع.

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وأكد البرهان رغبة المجلس في إدارة الفترة الانتقالية عبر حكومة كفاءات "تكنوقراط" لتهيئة البلاد للتحول الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع, لكنه رجع ولفت الي أن الخطوة متروكة لتوافق القوى السياسية. مشيرا إلى خلو المعتقلات من السياسيين بعد الافراج عنهم جميعا .

وفيما يتصل باعتقال رموز النظام السابق، قال "برهان" إن المجلس العسكري وزع قائمة بأسماء رموز النظام السابق في المطارات والمعابر البرية والبحرية، وأشار إلى اعتقال عدد كبير من رموز النظام، وأن المجلس وضع يده على حسابات تلك الرموز الداخلية وما يمتلكونه.

وكشف "البرهان" عن دور المملكة ومصر لتخفيف القرار الأفريقي القاضي بفرض عقوبات على الخرطوم في حال عدم الالتزام بتسليم الجيش السلطة لمدنيين خلال أسبوعين. وبشأن قضايا السلام اكد البرهان تلقى المجلس اتصالات من حركات مسلحة أبدت رغبتها في احلال السلام، مشيرا إلى وجود اتصالات للوصول الي اتفاق سلام.