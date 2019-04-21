عباس: إسرائيل لم تطبق أي قرار دولي بسبب دعم ترامب

اتهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إسرائيل بأنها نقضت كل الاتفاقات المبرمة مع السلطة الفلسطينية لحل الصراع في الشرق الأوسط. وقال عباس، في كلمة ألقاها أمس الأحد خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث القضية الفلسطينية: “إسرائيل نقضت جميع الاتفاقيات المبرمة بيننا وبينها.. في الوقت الذي نلتزم بها”. واعتبر عباس أن إسرائيل لم تطبق قرارا دوليا واحدا حول قضية الشرق الأوسط منذ 1947 لأنها لا تريد القيام بذلك أولا ولأنها تحظى بدعم الولايات المتحدة ثانيا. وشدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يؤمن بالسلام ويتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني. كما أكد عباس رفضه لخطط نتنياهو ضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيل، مشددا على أن هذا الأمر سيسفر عن تشكل نظام أبارتهايد حقيقي في المنطقة. وأضاف الرئيس الفلسطيني: “كما لا نقبل بضم إسرائيل للقدس ولا بضم الجولان ومزارع شبعا اللبنانية”. واتهم عباس إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنها “انقلبت على كل ما وعدت به” للجانب الفلسطيني واتخذت قرارات مخالفة للقانون الدولي. ويستضيف مقر الجامعة العربية في القاهرة اجتماعا طارئا لمجلس المنظمة على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، بناء على طلب من الطرف الفلسطيني. ويبحث الاجتماع آخر مستجدات وتطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية سياسيا وماليا وإعلاميا، خاصة في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والولايات المتحدة بخصوص هذا الملف.