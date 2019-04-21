مئات القتلى والجرحى بسلسلة تفجيرات إرهابية استهدفت كنائس وفنادق بسريلانكا

القبض على 7 مشتبه بهم

حظر للتجوال وحجب مواقع التواصل الاجتماعي

تنديد عربي وعالمي

كولومبو ـ عواصم ـ وكالات : هزت سلسلة تفجيرات إرهابية واسعة صباح أمس العاصمة السريلانكية كولومبو استهدفت 3 كنائس وفنادق، وخلفت مئات القتلى والجرحى.

وذكرت بوابة أخبار “أدا ديرانا” السريلانكية نقلا عن الشرطة ان عدد الضحايا في سلسلة الانفجارات بلغت 207 قتلى ، وإصابة أكثر من 450 مصابا ـ حتى اعداد الخبر.

ووفقا للشرطة، استهدفت ثلاثة انفجارات كنائس كاثوليكية كان يقام بها قداس لعيد الفصح، بينما استهدفت ثلاثة انفجارات أخرى فنادق خمس نجوم. ووقعت الانفجارات في وقت متزامن تقريبا. واستهدف الانفجار الأول كنيسة القديس أنطوني في العاصمة كولومبو، وتبعه انفجاران في غضون نصف ساعة استهدف أحدهما كنيسة القديس سيباستيان في نيجومبو ـ نحو 30 كيلومترا من كولومبو، والآخر كنيسة في باتيكالوا إلى الشرق . وقالت مصادر أمنية وطبية إن ما لا يقل عن 27 شخصا لقوا حتفهم في باتيكالوا، بينما قتل 50 في نيجومبو و 24 في كولومبو. وفي وقت لاحق، قال مسؤولون إن تفجيرين اخرين وقعا في منطقة دهيوالا جنوب العاصمة تسبب أحدهما في سقوط قتيلين.

من جانبه، صرح وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين بأن سلسلة الهجمات التي ضربت كنائس وفنادق هي أعمال إرهابية، وأنه تم تحديد هوية المسؤولين عنها. ووصف الوزير الهجمات في مؤتمر صحفي بأنها “عمل إرهابي من جانب جماعات متطرفة”، وأعلن حظر تجوال في أنحاء سريلانكا لمدة 12 ساعة، كما قال مسؤولون حكوميون أيضا إن السلطات قررت حجب شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية وتطبيقات التراسل بما في ذلك فيسبوك وواتساب لمنع انتشار الشائعات والمعلومات الكاذبة.

وفي وقت لاحق أعلنت الحكومة السريلانكية أنه تم إلقاء القبض على سبعة مشتبه بهم في تنفيذ التفجيرات، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزير الإصلاحات الاقتصادية هارشا دي سيلفا، استنادا إلى بيانات لوزارة الدفاع. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجيرات.

وترأس رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينج اجتماعا طارئا للحكومة. وقال رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا إن القوات المسلحة والشرطة بدأت تحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات. ودعا سيريسينا الشعب إلى الالتزام بالهدوء لحين إجراء تحقيق كامل. وقال الكاردينال مالكولم رانجيث، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت جماعة محلية أو دولية هي المسؤولة عن التفجيرات. وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا إنه تم إجلاء المصابين، بينما طوقت قوات الأمن مناطق الانفجارات وبدأت عمليات البحث. وأظهرت لقطات تلفزيونية، انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.

ويشكل المسيحيون 7% فقط من إجمالي سكان سريلانكا، بينما أغلبية السكان من البوذيين. وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة وحول المطار في أعقاب التفجيرات. وأنهت سريلانكا في 2009 حربا أهلية استمرت أكثر من 25 عاما، حيث كان متمردو “جبهة نمور تحرير تاميل إيلام” يسعون إلى إقامة وطن لأقلية التاميل.

الى ذلك، نددت دول عربية، وقادة من مختلف أنحاء العالم، بالتفجيرات، وأعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب. كما عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها لسلسلة التفجيرات الإرهابية في سريلانكا، مؤكدا على ضرورة “تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب، الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم من دون استثناء”. من جانبه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الأعمال الإرهابية التي وقعت في سريلانكا، “لا تستهدف دولة بعينها، وإنما تستهدف الإنسانية كلها”. وأدانت وزارة الخارجية الأردنية “بأشد العبارات” سلسلة التفجيرات، حيثالتي وقعت في العاصمة كولومبو وضواحيها. وندد شيخ الأزهر أحمد الطيب بالهجمات، قائلا: “لا أتصور آدميا قد يستهدف الآمنين يوم عيدهم. هؤلاء الإرهابيون تناقضت فطرتهم مع تعاليم كل الأديان”.

من جانبه، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأحداث الدامية في سريلانكا، قائلا في تغريدة: “تعازينا القلبية من شعب الولايات المتحدة إلى الشعب السريلانكي بعد التفجيرات الإرهابية المروعة على الكنائس والفنادق. نحن مستعدون لتقديم المساعدة”. وأبدى البابا فرنسيس تعاطفه مع الجالية المسيحية التي تعرضت لهجوم أثناء تجمعها للصلاة، وذلك في كلمة أمام الآلاف الذين كانوا يستمعون لعظة عيد القيامة في ساحة القديس بطرس. فيما وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رسالة تعزية للرئيس السريلانكي، التفجيرات بأنها “أمر صادم”، مستهجنة تعرض الناس الذين تجمعوا للاحتفال بعيد القيامة لـ”هذه الهجمات الوحشية المتعمدة”. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على تويتر: “أعمال العنف ضد الكنائس والفنادق في سريلانكا مروعة بحق. وتعاطفي العميق مع كل من تضرروا خلال تلك المحنة العصيبة”. كما أدانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في بيان مكتوب “كل الأعمال الإرهابية”، وأضافت أن “مشاهدة هجوم في سريلانكا لدى وجود الناس في كنائس وفنادق أمر صادم”.