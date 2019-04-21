مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

في السياسة 22 أبريل,2019 نسخة للطباعة

الكويت ـ العمانية: وقع المعهد العالي للقضاء بمدينة الكويت أمس مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وقعها من الجانب العماني الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء ومن الجانب الكويتي المستشار عويد ساري الثويمر مدير عام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

ونصت المذكرة على تبادل الطرفين للخطط الدراسية والتدريبية والمحتوى العلمي للمواد والبرامج التدريبية بكافة أنواعها وتبادل الإصدارات العلمية في مجالات الشريعة والقانون والقضاء إلى جانب تبادل الخبرات والزيارات والمعلومات حول الفعاليات العلمية لدى الطرفين.

وقال الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء ان توقيع المذكرة مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يهدف الى تبادل الخبرات والتجارب مع المعهد الكويتي الذي يعد واحداً من المعاهد القضائية الرائدة على مستوى المنطقة، مضيفاً أنها ستسهم في تعزيز وتنمية العملية التدريسية والتدريبية بالمعهد.

من جانبه قال المستشار عويد ساري الثويمر مدير عام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية: إن توقيع اتفاق تعاون مع المعهد العالي للقضاء بالسلطنة ما هو إلا تجسيد واقعي للعلاقات القوية ما بين دولة الكويت والسلطنة وكترجمة لحجم وقيمة التعاون الذي بدأ مبكراً حتى قبل هذا التوقيع.

الجدير بالذكر أن توقيع المعهد العالي للقضاء لهذه المذكرة يأتي في إطار سعي المعهد إلى اتخاذ كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات التعليمية والتدريبية التي يقدمها المعهد والتي تهدف إلى تأهيل وتدريب كافة المشتغلين بالعمل القضائي والقانوني في السلطنة، كما يأتي إبرام هذه المذكرة ضمن الجهود المبذولة من قبل المعهد لتوسيع قاعدة شراكاته المحلية والدولية مع المؤسسات العلمية والتدريبية المناظرة وبما يؤكد مكانة المعهد العالي للقضاء كمؤسسة علمية رائدة ومتخصصة في مجال التأهيل والتدريب القضائي والقانوني.