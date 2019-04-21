السودان: (العسكري) يجدد التزامه بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية

اعتقال عدد من قيادات الحزب الوطني الحاكم

قادة المحتجين يستعدون لإعلان (مجلس سيادي) رغم اتفاق مواصلة الحوار

الخرطوم ـ وكالات: جدد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الأحد، التزامه بتسليم السلطة إلى “حكومة مدنية يوافق عليها الشعب”. وشدد رئيس اللجنة الفئوية الاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبد الخالق، أثناء لقائه الأئمة والدعاة في الخرطوم، على أن القوات المسلحة ظلت طوال تاريخها “جزءًا أصيلا من الشعب السوداني تحمي قيمه ومكتسباته”. وأشار عبد الخالق إلى أن “حرمة الدماء” كانت من أسباب وقوف الجيش إلى جانب المحتجين المطالبين بعزل الرئيس عمر البشير عن الحكم، قائلا إن “الثورة جاءت لظروف اقتصادية قاهرة”. وأعرب رئيس اللجنة عن حرص المجلس على توفير السلع والخدمات الضرورية للمواطنين، بما يوفر لهم الحياة الكريمة ويرفع عنهم أعباء المعيشة. ودعا المسؤول العسكري الأئمة والدعاة إلى تعزيز مفاهيم السلم والأمن الاجتماعي ونبذ القبلية والجهوية وتوطيد قيم التسامح الديني ومنهج الوسطية، محذرا من الخلافات الدينية والسياسية ومآلاتها على استقرار السودان. وجاء هذا اللقاء في وقت من المتوقع أن يعلن فيه قادة المحتجين الذين يواصلون اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم مطالبين العسكريين بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، عن تشكيل “المجلس السيادي المدني” الذي سيحل محل المجلس العسكري في الحكم. من جهتها جددت الحركة الاحتجاجية في السودان نيتها الإعلان امس الأحد عن تشكيل هيئة حكم مدنية في السودان، رغم توصلها إلى اتفاق مساء أمس الاول مع المجلس العسكري الانتقالي على مواصلة الحوار. وأكد “تجمع المهنيين السودانيين” المنتمي إلى “تحالف الحرية والتغيير” المنظم للاحتجاجات المتواصلة في السودان، أكد مساء أمس نيته الإعلان عن أسماء الأعضاء المختارين لـ”المجلس السيادي المدني” الذي سيتولى الحكم، أثناء مؤتمر صحفي سيعقد مساء اليوم في موقع الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم. هذا وأفادت مصادر إعلامية سودانية بأن “تحالف الحرية والتغيير” رشّح الدكتور مضوي إبراهيم، أستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم ومؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية “سودو”، لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية القادمة، وقالت هذه المصادر إن هذه الحكومة ستعلن رسميا بعد موافقة المجلس العسكري خلال الـ72 ساعة القادمة. من جهة اخرى قالت مصادر عسكرية، إن المجلس العسكري اعتقل عددا من رموز حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بينهم مساعد رئيس الجمهورية السابق نافع علي نافع ورئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر وإيداعهم سجن كوبر بمدينة بحري شمال الخرطوم. وأضافت ذات المصادر أن النائب الأول السابق للرئيس السوداني المعزول علي عثمان طه، قد سلم نفسه للمجلس العسكري، وأُودع سجن كوبر مع عدد من رموز حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، بينهم الرئيس السوداني عمر البشير الذي أودع الحبس الأسبوع الماضي. يذكر أن المجلس العسكري قد أطاح بنظام الرئيس عمر البشير في الحادي عشر من الشهر الجاري وأجبر الأخير على التنحي، بعد اعتصام مئات الآلاف أمام مبنى القيادة العامة وسط الخرطوم، مطالبين بإسقاط النظام.