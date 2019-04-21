العراق: رئيس الأركان يؤكد أن خلايا “داعش” النائمة تحت السيطرة

في السياسة 22 أبريل,2019 نسخة للطباعة

أحكام بإعدام 4 دواعش شنقا

بغداد ـ وكالات: أكد رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، أمس الأحد، أن خلايا تنظيم “داعش” النائمة في العراق تحت سيطرة القوات الأمنية. وقال خلال كلمة له في ندوة أقامها مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية التابع للحكومة العراقية إن “منظومة الاستخبارات العراقية تعمل بشكل كبير لمنع أي تحركات للخلايا النائمة في العراق، والتي هي بالأساس تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية”. وأضاف أن “التهديد على المستوى البعيد، يتعلق بفكر تنظيم داعش، فهذا هو الخطر، لأن داعش لم يعد يسيطر على أي شبر داخل الأراضي العراقية”. وأشار إلى أن “العراقيين الذين أعتقلوا وأعيدوا إلى العراق من سوريا، يمتلكون فكرا متطرفا كبيرا، لذا نحتاج إلى عمل لتفكيك هذه الأفكار من خلال إعادة التأهيل النفسي”. على صعيد اخر ذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس الأحد أن محكمة حكمت على أربعة أشخاص بالإعدام شنقا بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش وارتكاب جرائم إرهابية في العراق وسوريا. وأضاف البيان أن العراق تسلم الرجال الأربعة الذين كانوا مطلوبين لديه من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. وأدانت محكمة جنايات في بغداد المتهمين الأربعة بالانتماء إلى التنظيم المتشدد وتنفيذ “عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسوريا”. وقال مصدر قضائي إن أحد الرجال الأربعة يحمل الجنسية العراقية.

كان الجيش العراقي قال في فبراير إن قوات سوريا الديمقراطية سلمت بغداد 280 محتجزا من العراقيين والأجانب. وحارب آلاف الأجانب في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا منذ عام 2014. وجاءت أجنبيات كثيرات من الخارج للانضمام إلى المتشددين أو تم جلبهن. وتستند المحاكم العراقية إلى قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة آلاف المشتبه بهم ومن بينهم المقاتلون الأجانب بتهمة الانضمام إلى التنظيم المتشدد. واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان قوى عراقية وغيرها في المنطقة بوجود تناقضات في العملية القضائية وإجراء محاكمات معيبة أدت إلى إدانات ظالمة. وسيطر تنظيم داعش على ثلث الأراضي العراقية عام 2014 لكن لحقت به الهزيمة إلى حد بعيد في العراق وسوريا المجاورة عندما استعادت قوات مدعومة من الولايات المتحدة السيطرة على آخر جيب للتنظيم في سوريا الشهر الماضي لتنهي بذلك دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم. وتشهد أماكن بيع الأسلحة النارية من بنادق صيد ومسدسات و بنادق هجومية في مدينة الموصل التي استعادتها السلطات منذ حوالى عامين من قبضة الدواعش، إقبالا كبيرا إذ يعتبرها البعض ضرورية لحماية أنفسهم رغم طرد تنظيم الدولة الإسلامية. بعد إصدار السلطات تراخيص، كانت تقتصر قبل عام على شراء أسلحة الصيد، يسمح للمدنيين بشراء مسدس أو بندقية للدفاع عن النفس، ما يثير مخاوف في هذه المدينة حيث لا تزال آثار تنظيم الدولة الإسلامية ماثلة. ويؤكد صاحب أحد هذه المتاجر، وعددها ستة في المدينة، وكان حصل قبل أشهر قليلة على موافقة من وزارة الداخلية لبيع الأسلحة في الموصل، أن “بنادق الصيد تشكل 70% من مجموع المبيعات”. يذكر الرجل الأربعيني، طالبا عدم كشف هويته، أنه يستقبل “الكثير من الزبائن” مؤكدا أن المتاجر تبيع لمن لديهم ترخيص حمل سلاح من المدنيين، إضافة إلى عدد كبير “من عناصر قوات الامن”. ويؤكد صاحب متجر آخر “نبيع أسلحة للمدنيين وكذلك للعسكريين”.