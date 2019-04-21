العاهل السعودي وولي العهد يدينان هجمات سريلانكا الإرهابية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسنا، في ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة كولومبو، في وقت سابق الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أدان بشدة الهجمات الإرهابية المشينة التي استهدفت سريلانكا وأسفرت عن وفيات وإصابات.

وأعرب العاهل السعودي في برقيته، للرئيس السريلانكي ولأسر المتوفين عن أحر التعازي وصادق المواساة، مع تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس مايثريبالا سيريسنا، في ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق بالعاصمة كولومبو.

وقال ولي العهد السعودي في برقيته: "بلغني بألم شديد خبر الهجمات التي استهدفت بلدكم الصديق، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، أقدم أحر التعازي وصادق المواساة لكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".

Advertisements

ووقعت تفجيرات في 4 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة، ما أسفر عن مقتل نحو 190 شخصا وإصابة أكثر من 400، في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام.





وأعلنت الحكومة فرض حظر تجوال مؤقت بأثر فوري، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل؛ على خلفية سلسلة الهجمات التي هزت البلاد.

وشددت السلطات من إجراءاتها عقب 8 انفجارات ضربت عددا من الكنائس والفنادق الكبرى في العاصمة السريلانكية ومدن أخرى.

وندد رئيس الوزراء رانيل ويكريسيمينجي بما وصفه بـ"الهجمات الجبانة"، داعيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني في بلاده، في وقت لاحق اليوم الأحد.



