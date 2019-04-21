39 رحلة طيران إضافية لنقل المعتمرين إلى جدة والمدينة المنورة.. الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
تبدأ الخطوط السعودية، الأربعاء المقبل، تسيير 39 رحلة إضافية من مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة الدولي، إلى مطاري جدة والمدينة المنورة لنقل المعتمرين لأداء مناسك عمرة شهر شعبان، بجانب رحلاتها المنتظمة والتي أسيرها من مبني الركاب 2 بمطار القاهرة.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال المعتمرين، والدفع بأعداد إضافية من رجال الجوازات والتأمين لتسهيل إجراءات سفر المعتمرين إلى الأراضي المقدسة.
وأوضحت المصادر، أن سيتم تسيير 7 رحلات إلى المدينة المنورة و32 إلى جدة، بسعة إجمالية تصل إلى 320 راكبًا على الطائرة الواحدة في الفترة من 24 حتى 30 أبريل المقبل.
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