سفير مصر بروما: إقبال كثيف من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - روما (أ ش أ)

صرح السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا بأن اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهد مشاركة كثيفة من أبناء الجالية المصرية، فاقت اليومين الماضيين، بالنظر إلى أن اليوم الأخير من الاستفتاء في الخارج تزامن مع الإجازة الاسبوعية في إيطاليا.

وأشار السفير هشام بدر إلى أن الإقبال الكبير من أبناء الجالية المصرية ورموز الكنيسة المصرية على التوافد على مقر السفارة في روما إنما يعكس مدى الانتماء والحب الكبير الذي يكنه أبناء الجالية المصرية لمصر وحرصهم الشديد على ممارسة حقوقهم السياسية التى كفلها الدستور، وإيصال رسالة إلى أبناء الوطن في الداخل الذين يواصلون الاستفتاء على التعديلات الدستورية في ملحمة وطنية في الداخل والخارج.

وأضاف السفير بدر أنه حرص على الالتقاء بأبناء الجالية المصرية من الجيل الثاني الذين حرصوا على اصطحاب زوجاتهن الإيطاليات لمقر السفاره للمشاركة في هذا العرس الانتخابي، الذي يتعدي المشاركة في الاستفتاء إلى محاولة التواصل مع وطنهم الأم الذي تمثله السفارة المصرية في إيطاليا باعتبارها بيت العائلة المصرية.

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وأوضح السفير بدر أن السفارة المصرية في روما استعدت مبكرا لهذا التوافد الكبير من أبناء الجالية المصرية، بحيث تم تشكيل ثلاثة أطقم من الدبلوماسيين والإداريين العاملين بالسفارة لاستقبال المواطنين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عملية الاستفتاء بيسر وسهولة، وهو ما كان موضع تقدير وإشادة من كافه أبناء الجالية المصرية ورموزها.

واختتم السفير بدر حديثه بأن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتهت فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، بتوقيت روما، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وجاري الانتهاء من عملية فرز الأصوات وموافاة وزارة الخارجية بنتائج الفرز لإبلاغها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي ستقوم بإعلان النتائج بعد انتهاء عملية الاستفتاء في الداخل.

وأشاد السفير هشام بدر بأبناء الجالية المصرية بكافه فئاتها لحرصهم على المشاركة بايجابية فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتعبير عن انتمائهم وحبهم للوطن الأم والمشاركة بفاعلية فى كافه الاستحقاقات الانتخابية التي كفلها لهم الدستور.