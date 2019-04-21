الرئيس الإماراتي يعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية

أرسل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة برقية عزاء إلى الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو. في ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعثا كذلك ببرقيتي عزاء مماثلتين إلى رئيس سريلانكا مايتريبالا سيريسينا.

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