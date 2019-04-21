أرسل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة برقية عزاء إلى الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساتهفي ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن الشيخ محمد بن
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإماراتي يعزي رئيس سريلانكا في ضحايا الهجمات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.