حماس تعلق على المناورات الإماراتية الإسرائيلية المشتركة

علق المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري على المناورة المشتركة بين قوات إماراتية وإسرائيلية في اليونان. وقال في تغريدة نشرها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد، إن "المناورة المشتركة في اليونان بين قوات إماراتية وإسرائيلية مؤلمة وصادمة وهذا عار كبير". بين قوات إماراتية وإسرائيلية مؤلمة وصادمة وهذا عار كبير". وأضاف أن ذلك "تشجيع للصهاينة القتلة وطعنة كبيرة للأمة والشعب الفلسطيني". Advertisements وكانت القناة العبرية الثانية قد قالت إن الإمارات أنهت عملا عسكريا جمعها بإسرائيل في اليونان. وأفادت القناة بأن طيارين إماراتيين شاركوا جنبا إلى جنب مع طيارين إسرائيليين في مناورات Iniohos 2019 العسكرية، التي انتهت يوم 12 أبريل الحالي وشاركت فيها الإمارات والولايات المتحدة وإيطاليا وقبرص، في قاعدة "إندرافيدا" اليونانية.

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