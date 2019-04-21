انتهاء التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الكويت

انتهى التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الكويت، في ختام اليوم الثالث والأخير لاستفتاء المصريين في الخارج؛ وذلك بعد نحو 45 دقيقة من الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، بسبب كثافة الناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي، فيما تم إغلاق الباب الخارجي للجنة الانتخابية في تمام التاسعة مساء (بتوقيت الكويت).

ورصد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، بدء عملية فرز الأصوات، تحت إشراف سفير مصر لدى الكويت طارق القونى؛ لتحديد إجمالى عدد أصوات الناخبين، ثم تحديد الأصوات الصحيحة، والأصوات الباطلة، ونسبة الموافقين وغير الموافقين على التعديلات، من الأصوات الصحيحة.



وقال السفير القوني ، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه بعد الانتهاء من إجراءات إحصاء الأصوات، سيتم إبلاغ نتائج المحضر النهائي للجنة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي ستكون معنية وحدها بإعلان النتيجة.



تجدر الإشارة إلى أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالنسبة للمصريين في الخارج، بدأت يوم الجمعة الماضية ولمدة ثلاثة أيام، بينما بدأت في مصر يوم أمس السبت، على أن تنتهي مساء غد الاثنين.