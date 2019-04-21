32 أجنبيًا بين ضحايا تفجيرات سريلانكا

أعلن رئيس هيئة السياحة السريلانكية اليوم الأحد أنه قد تأكد مقتل 32 شخصًا من جنسيات أجنبية في سلسلة التفجيرات المتزامنة التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية (كولومبو) ومناطق أخرى.

وأشارت صحيفة (تليجراف) البريطانية -على موقعها الإلكتروني- إلى أنه سبق ذلك إصدار وزارة

الخارجية السريلانكية بيانًا قالت فيه إنه تم التحقق من جنسيات 11 شخصًا من بين القتلى الأجانب في الهجمات، بينهم ثلاثة يحملون الجنسية الهندية، وواحد يحمل الجنسية البرتغالية، واثنان يحملان الجنسية التركية، وثلاثة يحملونالجنسية البريطانية، واثنان يحملان الجنسيتين الأمريكية والبريطانية معًا، كما تم الإبلاغ عن فقدان تسعة أجانب.



وكان المتحدث باسم الشرطة السريلانكية روان جوناسيكارا قد أعلن ارتفاع عدد الضحايا إلى 208 قتلى وأكثر من 450 مصابًا.

كما أعلنت وزارة الخارجية الهولندية مقتل أحد رعاياها في التفجيرات، وذكرت تقارير صحفية صينية أن أحد الرعايا الصينيين من بين قتلى الهجمات أيضًا.