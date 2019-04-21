حضور كثيف من المواطنين للتصويت في بيروت

شهد اليوم الثالث من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية حضور كثيف للمواطنينالمصريين للتصويت في بيروت.
وتوجه عدد كبير من المصريين المقيمين في بيروت للسفارة للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
واليوم هو الأخير من أيام الاستفتاء فى الخارج.
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