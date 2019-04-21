بومبيو: وقوع أمريكيين من ضمن ضحايا هجمات سريلانكا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، مقتل عدة مواطنين أمريكيين ضمن ضحايا سلسلة التفجيرات التي وقعت في سريلانكا، دون توضيح عدد الضحايا.

وقال بومبيو في بيان -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن "الولايات المتحدة تقدم تعازيها الحارة لعائلات وأصدقاء القتلى وتتمنى الشفاء العاجل

لكل المصابين."



وأضاف بومبيو أن "السفارة الأمريكية تعمل دون توقف لتقديم كل المساعدة المحتملة للمواطنين الأمريكيين وعائلاتهم"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في سريلانكا صباح عيد الفصح، قائلا إن "الهجمات ضد

أبرياء مجتمعين في مكان العبادة هي إهانة للقيم العالمية والحريات كما يظهر مرة أخرى الطبيعة الوحشية للإرهابيين المتطرفين الذين يهدفون فقط لتهديد السلام والأمن".



وقتل أكثر من 200 شخص وأصيب مئات آخرون، صباح اليوم الأحد، في سلسلة من التفجيرات استهدفت الكنائس بشكل رئيسي بينما يحتفل المصلون بعيد الفصح، وهو ما اعتبرته السلطات المحلية بأنها هجمات إرهابية منظمة.