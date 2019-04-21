عقب تفجيرات سريلانكا.. شرطة نيويورك تتخذ تدابير أمنية مشددة

اتخذت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية تدابير أمنية مشددة في أعقاب الهجمات التي وقعت في وقت سابق اليوم بالعاصمة السريلانكية كولومبو وأودت بحياة أكثر من 207 أشخاص، بينهم أمريكيان.
ونقلت شبكة "إيه بي سينيوز" الأمريكية اليوم عن المتحدث باسم إدارة شرطة نيويورك برندان ريان قوله إن السلطات ستجري زيارات دورية لجميع دور العبادة، مع إيلاء اهتمام
وكانت ثمانية انفجارات متفرقة شهدتها سريلانكا اليوم ضربت فنادق وكنائس بالعاصمة كولومبو ومحيطها، ما دعا الحكومة لإعلان حظر التجوال وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات التراسل، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن.
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