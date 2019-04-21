الرئيس الجزائري المؤقت يستقبل رئيس حركة الإصلاح الوطني

استقبل الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح،اليوم ، رئيس حزب حركة الإصلاح الوطني فيلالي جويني، في إطار المساعي التشاورية للرئيس الجزائري لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد.
وقالت حركة الإصلاح الوطني - في بيان اليوم - إن رئيسها فيلالي جويني، أكد خلال اللقاء، ضرورة اعتماد الحوار والتشاور لمعالجة القضايا الوطنية مع الحرص الشديد على تقديم المصالح العليا للشعب والوطن.
وأشار البيان، إلى اقتراح الحركة بالذهاب إلى حوار
واقترحت الحركة أن يتسع مضمون المشاورات لتشمل كل الملفات المرتبطة بإقرار كل الضمانات وتوفير كامل الظروف
وثمن غويني، مواقف وإسهامات الفريق أحمد قايد نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، منذ بداية الحراك الشعبي حتى اليوم، حيث التزم بالوقوف مع مطالب الشعب الجزائري في ظل احترام الدستور خاصة المواد 7و8 و102، مؤكدا في نفس الإطار على الدور الأساسي والمحوري للجيش الوطني الشعبي في حاضر ومستقبل البلاد حسب مقتضيات المرحلة وفي إطار اضطلاعه بكل مهامه التي يمنحها له دستور البلاد.
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