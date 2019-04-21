قرقاش: سياسات الدوحة الانتهازية أخرجتها من المنظومة العربية

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن سياسات قطر «الانتهازية»، أخرجتها من المنظومة العربية وعلاقاتها، مؤكداً أن النظام القطري راهن على الفوضى والخيارات الحزبية، وأن تعامله لم يتسم بالشفافية والصدق.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «لا يغيب عن الكثير من المتابعين أن سياسات الدوحة الانتهازية أخرجتها عمليا من المنظومة العربية وعلاقاتها، حتى غدت وكأنها تتمسك بصعوبة مع ما تبقى من علاقاتها العربية، النتيجة طبيعية لمن راهن على الفوضى والخيارات الحزبية، ولم يتسم تعامله بالشفافية والصدق».

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